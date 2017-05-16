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Затримали підозрюваного в організації вбивства журналіста Сергієнка

Вівторок, 16 травня 2017, 18:32

У Києві затримали підозрюваного в організації викрадення та вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомляє генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

Зазначається, що співробітники Черкаського управління Національної поліції за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових заходів у затримали підозрюваного в організації резонансного вбивства учасника Революції Гідності, Героя України журналіста Сергієнка.

Затриманим є громадянин Мельник В.А., який в 2014 р працював начальником охорони одного з народних депутатів, а після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.

Зараз проводяться необхідні слідчі дії та вирішується питання щодо арешту.

4 квітня 2014 року Сергієнко був побитий та викрадений з двору власного будинку у місті Корсунь-Шевченківський.

Наступного дня тіло було знайдено за 15 кілометрів від міста у Виграївському лісі з кайданками на руках та слідами жорстоких катувань.

Українська правда

Теми: поліціяЄвромайдан
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