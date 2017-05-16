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Задержан подозреваемый в организации убийства журналиста Сергиенко

Вторник, 16 мая 2017, 18:32

В Киеве задержан подозреваемый в организации похищения и убийства черкасского журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

Отмечается, что сотрудники Черкасского управления Национальной полиции под процессуальным руководством облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в задержали подозреваемого в организации резонансного убийства участника Революции Достоинства, Героя Украины журналиста Сергиенко.

Задержанным является гражданин Мельник В.А., который в 2014 году работал начальником охраны одного из народных депутатов, а после задержания исполнителей убийства длительное время скрывался от следствия и находился в розыске.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос об аресте.

Как известно, 4 апреля 2014 года Сергиенко был избит и похищен со двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский.

На следующий день его тело было найдено в 15 километрах от города в Выграивском лесу с наручниками на руках и следами жестоких пыток.

Украинская правда

Темы: полицияЕвромайдан
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