Задержан подозреваемый в организации убийства журналиста Сергиенко

В Киеве задержан подозреваемый в организации похищения и убийства черкасского журналиста Василия Сергиенко.



Об этом сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.



Отмечается, что сотрудники Черкасского управления Национальной полиции под процессуальным руководством облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в задержали подозреваемого в организации резонансного убийства участника Революции Достоинства, Героя Украины журналиста Сергиенко.



Задержанным является гражданин Мельник В.А., который в 2014 году работал начальником охраны одного из народных депутатов, а после задержания исполнителей убийства длительное время скрывался от следствия и находился в розыске.



Сейчас проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос об аресте.

Как известно, 4 апреля 2014 года Сергиенко был избит и похищен со двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский.



На следующий день его тело было найдено в 15 километрах от города в Выграивском лесу с наручниками на руках и следами жестоких пыток.



Украинская правда