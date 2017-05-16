У Держдумі назвали заборону георгіївських стрічок "офіційною фашизацією"

Віце-спікер Держдуми Ірина Ярова вважає, що заборона георгіївської стрічки в Україні означає офіційну фашизацію країни.

Про це вона сказала, коментуючи рішення Верховної Ради, передає ТАСС.

"Заборона георгіївської стрічки на державному рівні означає офіційну фашизацію, бо головна мета, яку переслідує і вирішує нинішня українська влада таким аморальним способом, - це узаконити дії неонацистів і націоналістів щодо осквернення історичної пам'яті і заперечення підсумків Другої світової війни, підтверджених Нюрнберзьким трибуналом", - наводить слова Ярової її прес-служба.

На її думку, байдужість Європи щодо "зведеного в закон беззаконня і цивільного безправ'я все більше девальвує європейську безпеку".

Як відомо, 16 травня Верховна Рада підтримала законопроект про заборону виготовлення й пропаганди георгіївської стрічки в Україні.

Перед цим спікер Андрій Парубій заявив, що "сьогодні триває війна, і георгіївська стрічка стала символом окупаційної війни Російської Федерації проти України".