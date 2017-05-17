"Вконтакте" розсилає користувачам інструкцію з обходу блокування

Українські користувачі російської соцмережі "Вконтакте" отримують повідомлення від служби підтримки з інструкцією обходу блокування сайту на території України.

"Вконтакті завжди позиціонував себе поза політикою, наш сайт – це перш за все зручний майданчик для спілкування, де кожен може висловити свою точку зору незалежно від країни і національності", - йдеться у поширеному повідомленні.

Далі адміністрація сайту рекомендує користувачам скористатися низкою варіантів, які дозволяють обійти блокування соцмережі. Серед них розширення для браузерів, які перенаправляють трафік через інші сервери, сервіси VPN і мережа Tor.

Як відомо, 16 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.