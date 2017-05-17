Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп і Ердоган не домовилися, кого на Близькому Сході вважати терористами

Середа, 17 травня 2017, 05:46

Незважаючи на взаємні запевнення у намірі налагоджувати економічні відносини і співпрацювати у боротьбі з терористами, ключові розбіжності між Анкарою і Вашингтоном зберігаються.

Про це за підсумками зустрічі президентів США і Туреччини, пише DW.com.

На спільній прес-конференції лідери двох країн сконцентрувалися, в першу чергу, на питаннях боротьби з тероризмом. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон буде і далі підтримувати Анкару в боротьбі з такими терористичними угрупованнями, як "Ісламська держава" і Робоча партія Курдистану, яку визнали терористичною як в Туреччині, так і в США і Євросоюзі.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, в свою чергу, підтвердив, що терористичним організаціям немає місця в майбутньому "нашого регіону", проте згадав в цьому контексті також курдську партію "Демократичний союз" і її збройне крило - Загони народної самооборони.

За його словами, взаємодія з цими організаціями як з партнерами "абсолютно неприйнятна" і була б порушенням вже досягнутих домовленостей. Ердоган також згадав про очікування Анкари у зв'язку з послідовниками проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який живе в США і якого Туреччина вважає організатором спроби держперевороту в липні 2016 року.

Лідери двох країн не стали відповідати на запитання журналістів і пішли відразу після того, як кожен з них зробив свою заяву. Таким чином, незважаючи на взаємні запевнення у намірі налагоджувати економічні відносини і співпрацювати у боротьбі з терористами, ключові розбіжності між Анкарою і Вашингтоном зберігаються.

На минулому тижні Трамп підписав план озброєння сирійських курдів, яких США вважає важливим союзником у боротьбі проти ІДІЛ, незважаючи на незгоду Туреччини.

Туреччина, у свою чергу, проводить військові операції в Сирії та Іраку проти курдських загонів, намагаючись перешкодити виникненню на своєму кордоні нової держави - Західного Курдистану.

Теми: ТуреччинаСШАСиріятероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Туреччина
Британія сподівається, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: