Трамп і Ердоган не домовилися, кого на Близькому Сході вважати терористами

Незважаючи на взаємні запевнення у намірі налагоджувати економічні відносини і співпрацювати у боротьбі з терористами, ключові розбіжності між Анкарою і Вашингтоном зберігаються.

Про це за підсумками зустрічі президентів США і Туреччини, пише DW.com.

На спільній прес-конференції лідери двох країн сконцентрувалися, в першу чергу, на питаннях боротьби з тероризмом. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон буде і далі підтримувати Анкару в боротьбі з такими терористичними угрупованнями, як "Ісламська держава" і Робоча партія Курдистану, яку визнали терористичною як в Туреччині, так і в США і Євросоюзі.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, в свою чергу, підтвердив, що терористичним організаціям немає місця в майбутньому "нашого регіону", проте згадав в цьому контексті також курдську партію "Демократичний союз" і її збройне крило - Загони народної самооборони.

За його словами, взаємодія з цими організаціями як з партнерами "абсолютно неприйнятна" і була б порушенням вже досягнутих домовленостей. Ердоган також згадав про очікування Анкари у зв'язку з послідовниками проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який живе в США і якого Туреччина вважає організатором спроби держперевороту в липні 2016 року.

Лідери двох країн не стали відповідати на запитання журналістів і пішли відразу після того, як кожен з них зробив свою заяву. Таким чином, незважаючи на взаємні запевнення у намірі налагоджувати економічні відносини і співпрацювати у боротьбі з терористами, ключові розбіжності між Анкарою і Вашингтоном зберігаються.

На минулому тижні Трамп підписав план озброєння сирійських курдів, яких США вважає важливим союзником у боротьбі проти ІДІЛ, незважаючи на незгоду Туреччини.

Туреччина, у свою чергу, проводить військові операції в Сирії та Іраку проти курдських загонів, намагаючись перешкодити виникненню на своєму кордоні нової держави - Західного Курдистану.