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Трамп и Эрдоган не договорились, кого на Ближнем Востоке считать террористами

Среда, 17 мая 2017, 05:46

Несмотря на взаимные заверения в намерении налаживать экономические отношения и сотрудничать в борьбе с террористами, ключевые разногласия между Анкарой и Вашингтоном сохраняются.

Об этом по итогам встречи президентов США и Турции, пишет DW.com.

На совместной пресс-конференции лидеры двух стран сконцентрировались, в первую очередь, на вопросах борьбы с терроризмом. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Анкару в борьбе с такими террористическими группировками, как "Исламское государство" и Рабочая партия Курдистана, которую признали террористической как в Турции, так и в США и Евросоюзе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что террористическим организациям нет места в будущем "нашего региона", однако упомянул в этом контексте также курдскую партию "Демократический союз" и ее вооруженное крыло - Отряды народной самообороны.

По его словам, взаимодействие с этими организациями как с партнерами "абсолютно неприемлемо" и было бы нарушением уже достигнутых договоренностей. Эрдоган также упомянул об ожиданиях Анкары в связи с последователями проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США и которого Турция считает организатором попытки госпереворота в июле 2016 года.

Лидеры двух стран не стали отвечать на вопросы журналистов, удалившись сразу после того, как каждый из них сделал свое заявление. Таким образом, несмотря на взаимные заверения в намерении налаживать экономические отношения и сотрудничать в борьбе с террористами, ключевые разногласия между Анкарой и Вашингтоном сохраняются.

На  минувшей неделе Трамп подписал план вооружения сирийских курдов, которых США считает важным союзником в борьбе против ИГИЛ, несмотря на несогласие Турции.

Турция, в свою очередь, проводит военные операции в Сирии и Ираке против курдских отрядов, пытаясь помешать возникновению на своей границе нового государства - Западного Курдистана.

Темы: ТурцияСШАСириятерроризм
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