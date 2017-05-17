Human Rights Watch засудили санкції Порошенка щодо ВКонтакте

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що президенту Петру Порошенку слід скасувати заборону, яка впливає на роботу таких інтернет-платформ, як "ВКонтакте", "Одноклассники", РБК та "Яндекс".

Про це заявила представниця організації Таня Купер, слова якої наводить сайт організації.

"Це ще один приклад тої легкості, з якою Порошенко неправомірно намагається контролювати публічний дискурс в Україні", - сказала вона.

Порошенко може намагатися обґрунтувати цей крок, але це цинічна атака на право на інформацію, що впливає на мільйони Українців і їх особисте та професійне життя ", - зазначила вона.

"Одним цим кроком Петро Порошенко завдав страшного удару по свободі слова в Україні. Це непростиме порушення права українців на отримання інформації за їхнім вибором. ЄС та інші міжнародні партнери України мають негайно закликати Україну скасувати його", – додала Купер.

Як відомо, 16 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.