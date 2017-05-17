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Джелял: Вихід на вулицю 18 травня окупанти можуть розцінити як мітинг

Середа, 17 травня 2017, 15:17

Будь-яку появу в публічному місці 18 травня кримськотатарських активістів Ільмі Умерова, Нарімана Джелялова і Леммара Юнусова російські силовики можуть розцінити як організацію несанкціонованого масового заходу.

Про це сам Джелялов заявив після отримання застереження від російської прокуратури анексованого Криму, повідомляють "Крим.Реаліі".

"Ситуація з року в рік одна і та ж. Як нам вдалося з'ясувати, будь-яке наше перебування завтра (в День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу) серед людей може бути розцінене представниками силових структур як участь або організація масового заходу з відповідними наслідками для нас особисто", – сказав активіст.

Джелялов також повідомляє, що співробітники Сімферопольської районної прокуратури загрожують затриманням Шевкет Кайбуллаєву.

"Йому оголосили, що якийсь Іванов написав на нього скаргу про те, що він планує організацію несанкціонованих публічних заходів. На вимогу показати цю скаргу йому від вінчають відмовою з посиланням на якийсь закон. На вимогу ознайомити його з цим законом також звучить відмова", – пише активіст у Facebook.

Як відомо, голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров закликав кримських татар, що проживають в анексованому Криму, 18 травня вийти на молитву за жертвами геноциду кримськотатарського народу.

Теми: кримські татариКрим
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