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В ІнАУ кажуть, що санкції зроблять дорожчим інтернет, в Укртелекомі не згодні

Середа, 17 травня 2017, 17:26

В Інтернет-асоціації України заявляють, що блокування російських інтернет-ресурсів в Україні може призвести до зростання тарифів та зменшення швидкості мережі.

Про повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на представника ІнАУ Максима Тульєва.

За його словами, на сьогодні в Україні свої послуги надають близько 6 тисяч інтернет-провайдерів та операторів, які витратять близько 1 млрд доларів на встановлення обладнання для блокування заборонених російських сайтів. Ці роботи триватимуть щонайменше рік.

За його словами, ці витрати закладуть у вартість тарифних планів. Зокрема, в Росії, каже Тульєв, після таких нововведень послуги операторів зросли вдвічі.

В Інтернет-асоціації також зазначають, що через встановлення більш складних маршрутизаторів та систем аналізу трафіка, необхідних для блокування певних веб-ресурсів, може зменшитися швидкість мережі. Зараз за швидкістю інтернету Україна займає 8-ме місце у світі.

У той же час директор із корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов висловив сумнів, що в умовах високої конкуренції комусь вдасться підвищити ціни на інтернет. У коментарі "Українським новинам" він сказав, що вартість послуги широкосмугового доступу в інтернет у великих містах формується в умовах гострої цінової конкуренції, адже якщо в одному парадному є вибір із 5 операторів - навряд чи можна говорити про ефективне підвищення цін на послуги.

За словами Шуранова, сам "Укртелеком" не має наміру підвищувати тарифи у зв'язку з виконанням вимог про заборону надання послуг доступу до російських сайтів, що потрапили під санкції.

Як повідомлялося, 15 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Теми: інтернетУкртелекомсанкціїсоцмережі
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