Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ризики для НАБУ зі скандальним законопроектом ще залишаються – Найєм

Середа, 17 травня 2017, 17:59

Ризики для Національного антикорупційного бюро з законопроектом №6220 ще залишаються.

Таку думку висловив у себе в Facebook народний депутат від БПП Мустафа Найєм.

"Відбили атаку на НАБУ. Тимчасово... Законопроект будуть допрацьовувати. Ризики все ще є – можуть внести в зал в тому ж вигляді або внести не те", – пише нардеп.

"Хороша новина в тому, що комітет готовий у ньому вигляді врахувати мої правки, якими НАБУ виводиться з під удару. Таку позицію підтвердило більшість членів комітету і глава комітету Андрій Кожем'якін", - зазначає також він.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів відправив на доопрацювання законопроект №6220, яким антикорупційному бюро заборонялося розпочинати кримінальне провадження за фактом крадіжки або корупції, якщо раніше якийсь інший орган вже розглядав цю справу і не знайшов факту злочину.

За словами Найєма, за цим законом, наприклад, всі справи, які безпідставно закривалися за часів Віктора Януковича, вже не змогли бути відновлені або передані в суд.

"Тобто, наприклад, справа за Межигір'я має бути закрита, тому що провадження вже було і було закрито. Точно також всі справи проти співробітників правоохоронних органів, що звинувачувалися в нападі на учасників протестів з 2010 по 2014 рік, в тому числі в період Євромайдану", – пояснює нардеп.

Найем зазначає, що проти застосування цього закону до НАБУ зараз виступають посли G7 і керівництво МВФ.

Як відомо, законопроект №6220 був внесений в Раду групою нардепів з фракцій БПП, Народний фронт і Радикальної партії. 13 квітня він був прийнятий в першому читанні.

Активісти розкритикували цей законопроект, заявивши, що він фактично блокує роботу НАБУ.

Антикорупційному бюро також закликало парламентаріїв не підтримувати законопроект №6220.

Як вказувало НАБУ, прийняття цього закону дозволить іншим правоохоронним органам можливість для маніпуляцій з поточними розслідуваннями своїх колег.

Досить зареєструвати провадження за фактами, які вже розслідуються або навіть ще не розслідуються, закрити його, і, таким чином, заблокувати будь-які подальші слідчі і процесуальні дії.

Українська правда

Теми: НАБУзаконодавствоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: