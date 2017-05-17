Риски для НАБУ со скандальным законопроектом еще остаются – Найем

Риски для Национального антикоррупционного бюро с законопроектом №6220 еще остаются.

Такое мнение выразил у себя в Facebook народный депутат от БПП Мустафа Найем.

"Отбили атаку на НАБУ. Временно… Законопроект будут дорабатывать. Риски все еще есть – могут внести в зал в том же виде или внести не то", – пишет нардеп.

"Хорошая новость в том, что комитет готов в оном виде учесть мои правки, которыми НАБУ выводится из под удара. Такую позицию подтвердило большинство членов комитета и глава комитета Андрей Кожемякин", – отмечает также он.

Как сообщалось, комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов отправил на доработку законопроект №6220, которым Антикоррупционному бюро запрещалось начинать уголовное производство по факту воровства или коррупции, если ранее какой-то другой орган уже рассматривал это дело и не нашел факта преступления.

По словам Найема, по этому закону, например, все дела, которые безосновательно закрывались во времена Виктора Януковича, уже не смогли быть возобновлены или переданы в суд.

"То есть, например, дело по Межигорье должно быть закрыто, потому что производство уже было и было закрыто. Точно также все дела против сотрудников правоохранительных органов, обвинявшихся в нападении на участников протестов с 2010 по 2014 год, в том числе в период Евромайдана", – объясняет нардеп.

Найем отмечает, что против применения этого закона к НАБУ сейчас выступают послы G7 и руководство МВФ.

Как известно, законопроект №6220 был внесен в Раду группой нардепов из фракций БПП, Народный фронт и Радикальной партии. 13 апреля он был принят в первом чтении.

Активисты раскритиковали этот законопроект, заявив, что он фактически блокирует работу НАБУ.

НАБУ также призывало парламентариев не поддерживать законопроект N6220.

Как указывало НАБУ, принятие этого закона позволит другим правоохранительным органам возможность для манипуляций с текущими расследованиями своих коллег.

Достаточно зарегистрировать производство по фактам, которые уже расследуются или даже еще не расследуются, закрыть его, и, таким образом, заблокировать любые дальнейшие следственные и процессуальные действия.

Украинская правда