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День в АТО: 30 обстрілів, 2 поранених

Середа, 17 травня 2017, 19:22

Від початку доби бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Внаслідок цього двоє українських воїнів зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Приморському напрямку бойовики неодноразово обстрілювали опорні пункти ЗСУ в районі Павлополя з мінометів калібрів 120 та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї.

"По опорних пунктах біля Широкиного бандити вели вогонь з озброєння БМП, біля Чермалика та Новотроїцького - з гранатометів, неподалік Лебединського - з великокаліберних кулеметів. Північніше, в районі Красногорівки, бойовики били з 82-мм мінометів та ручних протитанкових гранатометів", - зазначили у штабі.

Водночас на Донецькому напрямку найнапруженішою ситуація залишається на південній околиці Авдіївки.

"Там противник використовував 120-мм та 82-мм міномети, а також стрілецьку зброю й великокаліберні кулемети. З такого ж озброєння бойовики рано-вранці обстріляли опорні пункти сил АТО біля Верхньоторецького. Окрім того, з мінометів різних калібрів та озброєння танку проросійські бандформування вели вогонь по бійцях ЗС України, які тримають оборону неподалік Кам'янки", - повідомили в прес-центрі АТО.

Окрім того, на Луганському напрямку бойовики впродовж дня декілька разів вели інтенсивний вогонь по українських воїнах, котрі обороняють селище Кримське.

НЗФ використовували міномети калібрів 120 й 82 мм, а також гранатомети різних систем.

Українська правда

Теми: АТО
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