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День в АТО: 30 обстрелов, 2 раненых

Среда, 17 мая 2017, 19:22

С начала суток боевики 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате двое украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На Приморском направлении боевики неоднократно обстреливали опорные пункты ВСУ в районе Павлополя из минометов калибров 120 и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия.

"По опорным пунктам возле Широкино бандиты вели огонь из вооружения БМП, возле Чермалыка и Новотроицкого - из гранатометов, неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов. Севернее, в районе Красногоровки, боевики били из 82-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов", - отметили в штабе.

В то же время на Донецком направлении самой напряженной ситуация остается на южной окраине Авдеевки.

"Там противник использовал 120-мм и 82-мм минометы, а также стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Из такого же вооружения боевики рано утром обстреляли опорные пункты сил АТО у Верхнеторецкого. Кроме того, из минометов различных калибров и вооружения танка пророссийские бандформирования вели огонь по бойцам ВС Украины, которые держат оборону возле Каменки", - сообщили в пресс-центре АТО.

Кроме того, на Луганском направлении боевики в течение дня несколько раз вели интенсивный огонь по украинским воинам, которые защищают поселок Крымское.

НВФ использовали минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем.

Украинская правда

Темы: АТО
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