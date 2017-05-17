Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович не выйдет на связь с судом Киева в четверг

Среда, 17 мая 2017, 20:42

Обращение Оболонского районного суда Киева в Ростовский областной суд для оказания помощи в организации видеосвязи с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем не поступало.

Об этом сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе облсуда.

"Обращения украинского суда не было, соответственно, в четверг видеосвязь организована не будет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ростовский областной суд готов к организации видеосвязи с Оболонским районным судом Киева для обеспечения участия экс-президента Украины Януковича в предварительном заседании 18 мая по делу о государственной измене после поступления соответствующего запроса из украинского суда в порядке, установленном Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам.

Соответствующий ответ поступил от Ростовского облсуда на запрос адвокатов об организации участия Януковича в подготовительном заседании в формате видеоконференции по международной процедуре.

Защита Януковича настаивает на необходимости организации видеоконференции в порядке международной правовой помощи, поскольку только так можно обеспечить соблюдение статьи 86 Уголовного процессуального кодекса Украины (допустимость доказательств).

Кроме того, адвокаты указывают, что только официальное лицо суда по месту нахождения Януковича может быть уполномочено Оболонским судом на вручение экс-президенту, под его роспись, памятки о его процессуальных правах и проверку его личности на основании паспорта.

Адвокаты считают, что предложенный Оболонским судом способ проведения видеоконференции не предусмотрен действующим УПК Украины.

Как сообщалось, ранее Оболонский районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.

Темы: Януковичсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: