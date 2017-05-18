Польські винищувачі перехопили російський літак

Польські винищувачі F-16 "Яструб", які перебували на базі в Шауляй в Литві, перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М.

Про це повідомляє Центр об'єднаного командування Військова-повітряних сил (AIRCOM) в Раммштайні в Німеччині, передає "Польське радіо".

Інцидент за участю російського літака стався у понеділок, 15 травня. Польські винищувачі F-16 вилетіли з бази, щоб ідентифікувати об'єкт, який з'явився над міжнародними водами Балтійського моря. Це був розвідувальний літак Іл-20.

Також повідомляється, що російський літак мав вимкнений транспондер (пристрій, що дозволяє ідентифікувати повітряне судно).

Іл-20 летів до Калінінграда, але після того, як його перехопили польські F-16, повернувся на базу.

Відзначається, що це була перша бойова місія в рамках теперішньої зміни натівської місії Baltic Air Policing, яка почалася в травні. Вона полягає в патрулюванні повітряного простору над Литвою, Латвією та Естонією. В рамках цієї місії зараз на базі Шауляй в Литві дислокований Польський військовий контингент Orlik 7.