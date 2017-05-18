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Польские истребители перехватили российский самолет

Четверг, 18 мая 2017, 04:41

Польские истребители F-16 "Ястреб", которые находились на базе в Шауляй в Литве, перехватили российский разведывательный самолет Ил-20М.

Об этом сообщает Центр объединенного командования Военная-воздушных сил (AIRCOM) в Раммштайне в Германии, передает "Польское радио".

Инцидент с участием российского самолета произошел в понедельник, 15 мая. Польские истребители F-16 вылетели с базы, чтобы идентифицировать объект, который появился над международными водами Балтийского моря. Это был разведывательный самолет Ил-20.

Также сообщается, что российский самолет имел выключенный транспондер (устройство, которое позволяет идентифицировать воздушное судно).

Ил-20 летел в Калининград, но после того, как его перехватили польские F-16, вернулся на базу.

Отмечается, что это была первая боевая миссия в рамках нынешней смены натовской миссии Baltic Air Policing, которая началась в мае. Она заключается в патрулировании воздушного пространства над Литвой, Латвией и Эстонией. В рамках этой миссии сейчас на базе Шауляй в Литве дислоцирован Польский военный контингент Orlik 7.

Темы: ПольшаРосcия
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