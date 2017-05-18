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У колумбійському порту сталися вибухи, є загиблі

Четвер, 18 травня 2017, 06:55

Щонайменше шестеро людей загинули і ще понад 20 постраждали в результаті декількох вибухів в порту колумбійського міста Картахена.

Про це повідомляє ВВС.

Причини вибухів встановлюються. Поліція з'ясовує, чи був це спланований напад.

"Прогриміли три вибухи, два з них відбулися на одному і тому ж місці", - повідомила представник місцевої пожежної служби.

За даними пожежників, два вибухи прогриміли на території американського суднобудівного заводу Astivik, третій - на території колумбійської суднобудівної корпорації Cotecmar.

Повідомляється, що після вибухів почалася пожежа, яку незабаром загасили.

Місце події знаходиться в промисловій зоні міста, приблизно в 15 км від туристичних визначних пам'яток.

Теми: вибух
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