В колумбийском порту произошли взрывы, есть погибшие

По меньшей мере шесть человек погибли и еще более 20 пострадали в результате нескольких взрывов в порту колумбийского города Картахена.

Об этом сообщает ВВС.

Причины взрывов устанавливаются. Полиция выясняет, было ли это спланированное нападение.

"Прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте", - сообщила представитель местной пожарной службы.

По данным пожарных, два взрыва прогремели на территории американского судостроительного завода Astivik, третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.

Сообщается, что после взрывов начался пожар, который был вскоре потушен.

Место происшествия находится в промышленной зоне города, приблизительно в 15 км от туристических достопримечательностей.