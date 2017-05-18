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В колумбийском порту произошли взрывы, есть погибшие

Четверг, 18 мая 2017, 06:55

По меньшей мере шесть человек погибли и еще более 20 пострадали в результате нескольких взрывов в порту колумбийского города Картахена.

Об этом сообщает ВВС.

Причины взрывов устанавливаются. Полиция выясняет, было ли это спланированное нападение.

"Прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте", - сообщила представитель местной пожарной службы.

По данным пожарных, два взрыва прогремели на территории американского судостроительного завода Astivik, третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.

Сообщается, что после взрывов начался пожар, который был вскоре потушен.

Место происшествия находится в промышленной зоне города, приблизительно в 15 км от туристических достопримечательностей.

Темы: взрыв
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