Доба в АТО: 52 обстріли, 5 українських військових поранені

Бойовики за минулу добу 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил уздовж всієї лінії розмежування, в результаті чого п'ятеро військових ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку зафіксовано 21 обстріл з боку терористів.

"Найгарячішими точками цього напрямку залишаються ділянки в районі населених пунктів Широкине, Павлопіль, Красногорівка та Мар'їнка. Також під вогонь противника потрапили наші опорні пункти в районі Водяного Гнутового, Лебединського, Богданівки, Новотроїцького та Чермалика. Зокрема, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм бойовики били по наших опорних пунктах в районі Павлополя", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку найбільш складною була ситуація в районі Авдіївки. Тут бойовики били з 120 мм мінометів і озброєння танка. Під Авдіївкою, а також в районі Кодеми, сепаратисти застосували 122-міліметрові артилерійські системи.

На Луганському напрямку зафіксовано 13 обстрілів.

Сепаратисти вели вогонь з 120 мм і 82 мм мінометів по українських укріпленнях поблизу Кримського. Увечері бойовики застосували міномети калібру 82 мм в районі Новоалександрівки. Біля Новозванівки терористи били з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також з гранатометів різних систем бойовики вели вогонь неподалік Троїцького і Лобачевого.