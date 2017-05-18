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Сутки в АТО: 52 обстрела, 5 украинских военных ранены

Четверг, 18 мая 2017, 07:41
Сутки в АТО: 52 обстрела, 5 украинских военных ранены

Боевики за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по позициям украинских сил вдоль всей линии разграничения, в результате чего пятеро военных ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Приморском направлении зафиксировано 21 обстрел со стороны террористов.

"Горячими точками этого направления остаются участки в районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Красногоровка и Марьинка. Также под огонь противника попали наши опорные пункты в районе Водяного Гнутово, Лебединского, Богдановки, Новотроицкого и Чермалыка. В частности, из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм боевики били по нашим опорным пунктам в районе Павлополя", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении наиболее сложной была ситуация в районе Авдеевки. Здесь боевики били из 120 мм минометов и вооружения танка. Под Авдеевкой, а также в районе Кодемы, сепаратисты применили 122 мм артиллерийские системы.

На Луганском направлении зафиксировано 13 обстрелов.

Сепаратисты вели огонь из 120 мм и 82 мм минометов по украинским укреплениям вблизи Крымского. Вечером боевики применили минометы калибра 82 мм в районе Новоалександровки. Возле Новозвановки террористы били из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также из гранатометов различных систем боевики вели огонь неподалеку Троицкого и Лобачева.

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Темы: АТОДонбассВооруженные силы
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