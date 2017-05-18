Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада не смогла принять санкции против Януковича и его окружения

Четверг, 18 мая 2017, 11:45

Верховная Рада не проголосовала за проект постановления, которым предлагалось СНБО ввести санкции против Виктора Януковича и его окружения.

Проект постановления №5350 несколько раз вносили на голосование, однако он не набрал соответствующего количества голосов. За принятие этого постановления проголосовали лишь 202 народных депутатов.

"Я не понимаю, как может так быть, когда предлагается украинским парламентом ввести санкции против высшего руководства Януковича, которое уничтожало нас всех, украинских граждан, на Майдане и которое организовало войну против Украины. Коллеги, доработаем - будем давать новые варианты", - сказал после голосования спикер ВР Андрей Парубий.

Этот законопроект касается, в частности, экс-президента Виктора Януковича и ряда бывших украинских чиновников, которые входят в его ближайшее окружение - Виталия Захарченко, Виктора Пшонки, Николая Азарова и тому подобное.

"Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие террористической деятельности (прилагаются)", - говорится в проекте псотановы.

Авторами проекта постановления выступила группа нардепов, среди которых Максим Бурбак (Народный фронт), Игорь Грынив (БПП), Олег Березюк (Самопомич), Олег Ляшко (Радикальная партия).

Так, в список лиц, против которых предлагалось ввести санкции, включены:

Янукович Виктор
Захарченко Виталий
Пшонка Виктор
Присяжнюк Николай
Клюев Андрей
Ратушняк Виктор
Янукович Александр
Пшонка Артем
Клюев Сергей
Азаров Николай
Курченко Сергей
Табачник Дмитрий
Арбузов Сергей
Иванющенко Юрий
Клименко Александр
Ставицкий Эдуард
Якименко Александр
Фирташ Дмитрий
Азаров Алексей
Богатырева Раиса
Зубрицкий Виктор

В этом списке отсутствует главный спонспор Партии регионов, олигарх Ринат Ахметов.

Как известно, в марте 2017 Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе принял решение продлить санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения на год.

Украинская правда

Темы: Верховная РадаЯнукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: