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Кримчани активно цікавляться біометричними паспортами

Четвер, 18 травня 2017, 11:48

Після рішення про прийняття безвізового режиму між Україною та країнами Євросоюзу кримчани стали активніше звертатися за консультацією щодо питання отримання біометричного паспорта.

Це відзначає громадська організація "КримЅОЅ", розповіла "Крим.Реалії" координатор цієї ГО Таміла Ташева.

"Якщо з боку української влади не буде вчинено якихось перепон для отримання біометричних паспортів і буде максимально лояльне ставлення до кримчан, це дозволить відкрити горизонти для людей, які живуть на окупованій території й не мали можливості їздити за кордон, знайомитися з тим, що відбувається в тих частинах світу. Думаю, це буде позитивно сприйнято кримчанами, вони більше прив'язані до України", – вважає Ташева.

Як відомо, 17 травня у приміщенні Європарламенту в Страсбурзі відбулася церемонія підписання рішення про надання безвізового режиму поїздок до Євросоюзу для громадян України.

Рішення підписали президент Європейського парламенту і представник мальтійського головування в Раді ЄС.

Угода про лібералізацію візового режиму поширюватиметься на всі країни ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять до ЄС: Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Теми: Кримвізибезвізпаспорт
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