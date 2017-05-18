Крымчане активно интересуются биометрическими паспортами

После принятия безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза, крымчане стали активнее обращаться за консультацией по вопросу получения биометрического паспорта.

Это отмечает общественная организация "КримЅОЅ", рассказала "Крым.Реалии" координатор этой ОО Тамила Ташева.

"Если со стороны украинской власти не будут созданы какие-то преграды для получения биометрических паспортов и будет максимально лояльное отношение к крымчанам, это позволит открыть горизонты для людей, живущих на оккупированной территории и не имеющих возможности ездить за границу, знакомиться с тем, что происходит в тех частях мира. Думаю, это будет положительно воспринято крымчанами, они больше привязаны к Украине", – считает Ташева.

Как известно, 17 мая в помещении Европарламента в Страсбурге состоялась церемония подписания решения о предоставлении безвизового режима поездок в Евросоюз для граждан Украины.

Решение подписали президент Европейского парламента и представитель мальтийского председательства в Совете ЕС.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.