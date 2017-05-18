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Адвокати Арбузова: Інтерпол більше не шукає Арбузова, є нові звинувачення

Четвер, 18 травня 2017, 12:29

Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-главу Нацбанку Сергія Арбузова, Генпрокуратура висунула йому нові звинувачення, заявляє адвокат Арбузова Сергій Ковальов.

Про це він заявив на брифінгу в четвер, передає Інтерфакс.

"Інтерпол скасував міжнародний розшук Арбузова. Тим самим Інтерпол поновив його право на вільне пересування. Цьому рішенню передувало рішення комісії по контролю за файлами Інтерполу, яка розглянула аргументи Генпрокуратури і наші аргументи, ми їх оприлюднити не будемо, не маємо права", - сказав Ковальов .

Разом з тим, захисник поінформував, то Генпрокуратура висунула обвинувачення Арбузову.

"Не бажаючи миритися з поразкою, Генпрокуратура оголосила підозру нашому клієнту у справі Укртелекому. За допомогою цієї підозри вони намагаються знову домогтися оголошення Арбузова в розшук. Справі Укртелекому три роки, раніше наш підзахисний там не фігурував", - сказав захисник.

На його переконання, такі дії Генпрокуратури "мають ознаки злочину у вигляді незаконного притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи".

"Офіційного документа (про підозру - ред.) Ми поки не отримували, коли отримаємо, то звернемося до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності. Також приймемо всі заходи для доказу невинності Арбузова", - зазначив Ковальов.

Відповідаючи на питання про те, чи планує Арбузов повертатися в Україну, адвокат сказав ствердно.

"Так, він планує. Арбузов може вільно пересуватися по всьому світу, крім України, де відносно нього відкрито кримінальне провадження. Як тільки воно буде закрито, наш підзахисний повернеться в Україну", - сказав Ковальов.

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