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Адвокаты Арбузова: Интерпол больше не ищет Арбузова, есть новые обвинения

Четверг, 18 мая 2017, 12:29

Интерпол снял с международного розыска экс-главу Нацбанка Сергея Арбузова, Генпрокуратура выдвинула ему новые обвинения, заявляет адвокат Арбузова Сергей Ковалев.Об этом он заявил на брифинге в четверг.

"Интерпол отменил международный розыск Арбузова. Тем самым Интерпол возобновил его право на свободное передвижение. Этому решению предшествовало решение комиссии по контролю за файлами Интерпола, которая рассмотрела аргументы Генпрокуратуры и наши аргументы, мы их обнародовать не будем, не имеем права", - сказал Ковалев.

Вместе с тем, защитник проинформировал, то Генпрокуратура выдвинула обвинение Арбузову.

"Не желая мириться с поражением, Генпрокуратура объявила подозрение нашему клиенту по делу Укртелекома. При помощи этого подозрение они пытаются вновь добиться объявление Арбузова в розыск. Делу Укртелекома три года, ранее наш подзащитный там не фигурировал", - сказал защитник.

По его убеждению, такие действия Генпрокуратуры "имеют признаки преступления в виде незаконного привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица".

"Официального документа (о подозрении – ред.) мы пока не получали, когда получим, то обратимся в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. Также примем все меры для доказательства невиновности Арбузова", - отметил Ковалев.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Арбузов возвращаться в Украину, адвокат сказал утвердительно.

"Да, он планирует. Арбузов может свободно передвигаться по всему миру, кроме Украины, где в отношении него открыто уголовное производство. Как только оно будет закрыто, наш подзащитный вернется в Украину", - сказал Ковалев.

Интерфакс-Украина

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