Суд переніс засідання у справі Януковича
Оболонський райсуд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі екс-президента Віктора Януковича до 10 години 29 травня.
Таке рішення оголосив суддя Владислав Дев'ятко.
В ході засідання адвокати Януковича просили суд надати достатньо часу для ознайомленнями з додатковими матеріалами клопотання про спеціальне судове розслідування.
"Просимо оголосити перерву, щоб ознайомитися з матеріалами і ухвалити позицію щодо суду присяжних. Ми також маємо з'ясувати що надав прокурор і узгодити свою позицію", - зазначив адвокат Віталій Сердюк.
"Суд ухвали клопотання захисту задовільнити і надати захисту необхідний час для ознайомлення з матеріалами клопотання", - оголосив головуючий суддя.
Як повідомлялося, раніше Оболонський районний суд дозволив Віктору Януковичу брати участь у засіданні суду шляхом відеоконференції та переніс засідання на 18 травня.
Однак Ростовський суд заявив, що має отримати звернення від Оболонського суду для того, аби організувати відеозв'язок.
Роман Кравець, УП