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Суд переніс засідання у справі Януковича

Четвер, 18 травня 2017, 12:47

Оболонський райсуд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі екс-президента Віктора Януковича до 10 години 29 травня.

Таке рішення оголосив суддя Владислав Дев'ятко.

В ході засідання адвокати Януковича просили суд надати достатньо часу для ознайомленнями з додатковими матеріалами клопотання про спеціальне судове розслідування.

"Просимо оголосити перерву, щоб ознайомитися з матеріалами і ухвалити позицію щодо суду присяжних. Ми також маємо з'ясувати що надав прокурор і узгодити свою позицію", - зазначив адвокат Віталій Сердюк.

"Суд ухвали клопотання захисту задовільнити і надати захисту необхідний час для ознайомлення з матеріалами клопотання", - оголосив головуючий суддя.

Як повідомлялося, раніше Оболонський районний суд дозволив Віктору Януковичу брати участь у засіданні суду шляхом відеоконференції та переніс засідання на 18 травня.

Однак Ростовський суд заявив, що має отримати звернення від Оболонського суду для того, аби організувати відеозв'язок. 

Роман Кравець, УП

Теми: Янукович
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