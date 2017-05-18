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Суд перенес заседание по делу Януковича

Четверг, 18 мая 2017, 12:47

Оболонский райсуд Киева объявил перерыв в подготовительном судебном заседании по делу экс-президента Виктора Януковича в 10:00 29 мая.

Такое решение огласил судья Владислав Девятко.

В ходе заседания адвокаты Януковича просили суд предоставить достаточно времени для ознакомления с дополнительными материалами ходатайства о специальном судебном расследовании.

"Просим объявить перерыв, чтобы ознакомиться с материалами и принять позицию относительно суда присяжных. Мы также должны выяснить, что предоставил прокурор и согласовать свою позицию", - отметил адвокат Виталий Сердюк.

"Суд постановил ходатайство защиты удовлетворить и предоставить защите необходимое время для ознакомления с материалами ходатайства", - заявил судья.

Роман Кравец, УП

Темы: Янукович
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