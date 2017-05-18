Суд перенес заседание по делу Януковича
Четверг, 18 мая 2017, 12:47
Оболонский райсуд Киева объявил перерыв в подготовительном судебном заседании по делу экс-президента Виктора Януковича в 10:00 29 мая.
Такое решение огласил судья Владислав Девятко.
В ходе заседания адвокаты Януковича просили суд предоставить достаточно времени для ознакомления с дополнительными материалами ходатайства о специальном судебном расследовании.
"Просим объявить перерыв, чтобы ознакомиться с материалами и принять позицию относительно суда присяжных. Мы также должны выяснить, что предоставил прокурор и согласовать свою позицию", - отметил адвокат Виталий Сердюк.
"Суд постановил ходатайство защиты удовлетворить и предоставить защите необходимое время для ознакомления с материалами ходатайства", - заявил судья.
Роман Кравец, УП