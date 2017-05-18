У Криму затримують кримськотатарських активістів

На центральній площі анексованого Сімферополя силовики затримали кримськотатарських активістів.

Про це у четвер повідомив Заїр Смедля на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз повідомили про затримання на центральній площі м Сімферополі наших співвітчизників! Серед них Сервер аг'а Караметов, Наріман Джемілєв і Сервер Ізмайлов. Везуть в центральний РВВС", - написав він.

Водночас заступник глави Меджліса Аліше Умеров повідомив, що Ізмайлов – літня людина з хворобою Паркінсона, "який вийшов на площу з національним прапором, і тільки за це його затримали".

Також Наріман Джелялов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що силовики намагалися затримати активіста національного руху кримських татар Сулеймана Кадирова, який прийшов покласти квіти до пам'ятника депортації.

Після з'ясування всіх обставин, Кадирова відпустили.

Як відомо, у четвер голова Меджлісу кримських татар, народний депутат Рефат Чубаров з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу виступив з трибуни Верховної Ради. Там, серед іншого, він назвав дії президента РФ Володимира Путіна в Криму продовженням репресій радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Як відомо, 18 травня в Україні відмічають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Українська правда