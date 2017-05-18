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Чубаров: Путін продовжує в Криму репресії Сталіна

Четвер, 18 травня 2017, 10:25

Голова Меджлісу кримських татар, народний депутат Рефат Чубаров назвав дії президента РФ Володимира Путіна в Криму продовженням репресій радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Про це Чубаров заявив, виступаючи з трибуни Верховної Ради з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"У своєму маніакальному прагненні очистити Крим від його корінних жителів та заселити півострів росіянами Путін демонструє себе справжнім послідовником Сталіна, за наказом якого кримськотатарський народ був підданий тотальній депортації зі своєї історичної батьківщини 18 травня 1944 року", - сказав депутат.

Він зауважив, що насильницькі викрадання та вбивства кримських татар, чисельні напади та обшуки в їхніх будинках, заборона діяльності Меджлісу, судове переслідування його членів, масові затримання мусульман у Криму та заборона незалежних кримськотатарських ЗМІ – це свідома політика етноциду кримськотатарського народу з боку російської влади.

Від імені всіх кримських татар він висловив вдячність українській нації за підтримку в ці скрутні для них часи.

За словами голови Меджлісу, зараз він і його поплічники роблять усе для того, аби вже найближчими місяцями напрацювати зміни та доповнення до Конституції України і так переформатувати кримську автономію, щоб "зміцнити українськість на кримській землі", врахувати право кримськотатарського народу на самовизначення на своїй батьківщині.

Чубаров повідомив, що у четвер о 18:00 на Майдані Незалежності в Києві розпочнеться молитва на згадку про жертв депортації 1944 року у Криму. За допомогу в організації цього заходу він подякував Українській православній церкві Київського партіархату.

Як відомо, 18 травня в Україні відмічають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаПутінСталінКримкримські татари
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