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Щоб скористатись безвізом, потрібно буде від 3 до майже 100 євро на день

Четвер, 18 травня 2017, 13:40

В Україні запустили сайт карти Європи з інформацією про вимоги окремих країн до мінімальної суми коштів, які потрібно мати з собою під час перетину кордону, а також документів для підтвердження забезпеченості.

Ця інформація доступна на сайті  "Мандруй відповідально" ГО "Європа без бар'єрів". Проект реалізується в рамках проекту "Просування реформ в регіони", який виконується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій і "Європейською правдою".

Вимоги, вказані на карті, діють для всіх, зокрема і для тих, хто зараз подорожує до ЄС із візою.

Скільки потрібно грошей для перебування в країні:

Норвегія - 500 норвезьких крон на день (1580 грн);

Фінляндія - 30 євро на день (880 грн);

Швеція - 47 євро на день (1370 грн)

Естонія - 86 євро на день (2,5 тис. грн);

Латвія - 14 євро на день (400 грн);

Литва - 40 євро на день (1100 грн)

Нідерланди - 34 євро на день (1000 грн);

Польща - 300 злотих (2 тис. грн) перебування до трьох днів, 100 польських злотих (800 грн) на день, якщо перебування понад 3 дні;

Німеччина - 45 євро на день(1300 грн)

Бельгія - 45 євро на день(1300 грн) - для іноземців, які зупинилися в приватних осіб. 95 євро на день(2,8 тис. грн) - для іноземців, які зупинилися в готелі;

Люксембург - мінімальна сума коштів визначається індивідуально;

Чехія - 40 євро (1100 грн) на день до 30 днів;

Словаччина - 56 євро на день (1600 грн)

Франція - 32,50 євро на день (1000 грн) - для осіб, які мають підтвердження наявності житла. 120 євро (3500 грн) - для осіб, які не можуть підтвердити наявність житла;

Швейцарія - 91 євро на день (2600 грн), 27 євро на день (780 грн) - для студентів;

Ліхтенштейн - 91 євро на день (2600 грн), 27 євро на день (780 грн) - для студентів;

Австрія - на індивідуальній основі;

Словенія - 70 євро на день (2 тис. грн), 35 євро на день(1 тис. грн) для неповнолітніх в супровід батьків;

Угорщина - 3 євро на день (90 грн)

Італія - 269,60 євро на день (7,8 тис. грн) на одну людину на термін до 5 днів, для груп туристів менше;

Іспанія - 71 євро на день (2 тис. грн);

Португалія - потрібно мати при собі суму в 75 євро (2,2 тис. грн), а також суму з розрахунку 40 євро (1100 грн) на день перебування;

Мальта - 48 євро на день (1400 грн);

Греція - 50 євро на день (1400 грн), мінімум 300 євро (8,7 тис. грн) на 5 днів.

Як відомо, 17 травня 2017 року в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акта, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.

Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів після публікації безвізовий режим набуде чинності; очікується, що він запрацює від 11 червня. Як повідомлялося, 11 травня Євросоюз завершив схвалення безвізового режиму для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Українська правда

Теми: візи
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