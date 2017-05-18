Чтобы воспользоваться безвизом, нужно будет иметь от 3 до почти 100 евро в день

В Украине запустили сайт карты Европы с информацией о требованиях отдельных стран к минимальной сумме средств, которые нужно иметь с собой во время пересечения границы, а также документах для подтверждения обеспеченности.

Эта информация доступна на сайте "Путешествуй ответственно" ОО "Европа без барьеров".

Проект реализуется в рамках проекта "Продвижение реформ в регионы", который который реализуется Институтом экономических исследований и политических консультаций и "Европейской правдой".

Требования, указанные на карте, действуют в том числе и для тех, кто сейчас путешествует в ЕС с визой.

Сколько нужно денег для пребывания в стране:

Норвегия - 500 норвежских крон в день (1580 грн);

Финляндия - 30 евро в день (880 грн);

Швеция - 47 евро в день (1370 грн);

Эстония - 86 евро в день (2,5 тыс. грн);

Латвия - 14 евро в день (400 грн);

Литва - 40 евро в день (1100 грн);

Нидерланды - 34 евро в день (1000 грн);

Польша - 300 злотых (2 тыс. грн) для пребывания до трех дней, 100 польских злотых (800 грн) в день, если пребывание более 3 дней;

Германия - 45 евро в день (1300 грн);

Бельгия - 45 евро в день (1300 грн) - для иностранцев, которые остановились у частных лиц. 95 евро в день (2,8 тыс. грн) - для иностранцев, которые остановились в отеле;

Люксембург - Минимальная сумма средств определяется индивидуально;

Чехия - 40 евро (1100 грн) в день до 30 дней;

Словакия - 56 евро в день (1600 грн);

Франция - 32,50 евро в день (1000 грн) - для лиц, которые имеют подтверждение наличия жилья. 120 евро (3500 грн) - для лиц, которые не могут подтвердить наличие жилья;

Швейцария - 91 евро в день (2600 грн), 27 евро в день (780 грн) - для студентов;

Лихтенштейн - 91 евро в день (2600 грн), 27 евро в день (780 грн) - для студентов;

Австрия - на индивидуальных основе;

Словения - 70 евро в день (2 тыс. грн), 35 евро в день (1 тыс. грн) для несовершеннолетних в сопровождение родителей;

Венгрия - 3 евро в день (90 грн)

Италия - 269,60 евро (7,8 тыс. грн) на одного человека в срок до 5 дней, для групп туристов меньше;

Испания - 71 евро в день (2 тыс. грн);

Португалия - нужно иметь при себе сумму в 75 евро (2,2 тыс. грн), а также сумму из расчета 40 евро (1100 грн) в день пребывания;

Мальта - 48 евро в день (1400 грн)

Греция - 50 евро в день (1400 грн), минимум 300 евро (8,7 тыс. грн) на 5 дней;

Подивитися, скільки грошей треба для перетину кордону з ЄС, можна тут https://t.co/81kvvTDpxh pic.twitter.com/AYvhp2Jiuv — Українська правда (@ukrpravda_news) May 18, 2017

Как известно, 17 мая 2017 года в Европарламенте состоялась Торжественная церемония Подписание законодательно акта, которым будет введен безвизовой режим для граждан Украины.

После подписание решение о безвизе еще должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней после Публикации безвизовой режим вступит в силу; ожидается, что он заработает от 11 июня. Как сообщалось, 11 мая Евросоюз завершил одобрения безвизового режима для Украины.

О том, как именно будет работать безвизовой режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовой режим с Евросоюзом".

Украинская правда