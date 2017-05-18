Reuters: Штаб Трампа мав 18 контактів з РФ, спілкувалися і з Медведчуком

Майкл Флінн та інші радники штабу чинного президента США Дональда Трампа за останні 7 місяців виборчої кампанії мали щонайменше 18 контактів з російськими чиновниками та наближеними до Кремля особами.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на діючих і колишніх американських чиновників.

Як зазначає агентство, шість з цих раніше не відомих контактів були розмовами між послом Росії в США Сергієм Кисляком і радниками Трампа, включаючи Майкла Флінна, екс-радника з нацбезпеки.

При цьому контакти активізувалися після 8 листопада, коли сторони обговорювали створення тилового каналу зв’язку , який міг би обійти бюрократичні процедури США.

У січні Білий дім спочатку заперечував будь-які контакти з російськими чиновниками протягом кампанії, потім повідомив про чотири зустрічі радників Трампа з Кисляком.

Джерела, які розповіли про контакти, зазначили, що вони не побачили доказів будь-якого злого умислу в комунікації штабу Трампа і російських чиновників.

Білий дім не відповів на запит агентства про коментарі цих даних. Адвокат Флінна відмовився від коментарів. МЗС РФ теж відмовилося коментувати контакти.

Повідомляється, що 18 двінків і обмінів електронними листами відбулися з квітня по листопад 2016 року.

Розмови стосувалися налагодження економічних відносин між РФ і США, що постраждали від санкцій, взаємодії у боротьбі з "Ісламською державою" і Китаю.

Агентство повідомляє, що спілкування відбувалося між радниками штабу Трампа і наближеними до російського президента особами. Одним з таких був кум Путіна, український олігарх і політик Віктор Медведчук.

З ким у штабі Трампа контактував Медведчук достеменно невідомо, однак теми розмови включали співпрацю Росії і США. Сам Медведчук заперечує будь-які контакти з будь-ким у штабі Трампа.

"Я не знайомий з жодним із близьких соратників Дональда Трампа, тому жодним чином", - сказав він по електронній пошті Reuters.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

Також нещодавно ЗМІ повідомили, що у лютому президент США Дональд Трамп під час зустрічі з тодішнім директором ФБР Джеймсом Комі попросив припинити розслідування стосовно Флінна.

Європейська правда