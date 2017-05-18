Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Reuters: У штаба Трампа было 18 контактов с РФ, общались и с Медведчуком

Четверг, 18 мая 2017, 14:34

Майкл Флинн и другие советники штаба действующего президента США Дональда Трампа за последние 7 месяцев избирательной кампании имели по меньшей мере 18 контактов с российскими чиновниками и приближенными к Кремлю лицами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Как отмечает агентство, шесть из этих ранее не известных контактов были разговорами между послом России в США Сергеем Кисляком и советниками Трампа, включая Майкла Флинна, экс-советника по нацбезопасности.

При этом контакты активизировались после 8 ноября, когда стороны обсуждали создание тылового канала связи , который мог бы обойти бюрократические процедуры США.

В январе Белый дом сначала отрицал любые контакты с российскими чиновниками в течение кампании, затем сообщил о четырех встречах советников Трампа с Кисляком.

Источники, которые рассказали о контактах, отметили, что они не увидели доказательств какого-либо злого умысла в коммуникации штаба Трампа и российских чиновников.

Белый дом не ответил на запрос агентства о комментарии этих данных. Адвокат Флинна отказался от комментариев. МИД РФ тоже отказалось комментировать контакты.

Сообщается, что 18 звонков и обменов электронными письмами произошли с апреля по ноябрь 2016 года.

Разговоры касались налаживания экономических отношений между РФ и США, что пострадали от санкций, взаимодействия в борьбе с "Исламским государством" и Китая.

Агентство сообщает, что общение происходило между советниками штаба Трампа и приближенными к российскому президенту лицами. Одним из таких был кум Путина, украинский олигарх и политик Виктор Медведчук.

С кем в штабе Трампа контактировал Медведчук доподлинно неизвестно, однако темы разговора включали сотрудничество России и США. Сам Медведчук отрицает любые контакты с кем-нибудь в штабе Трампа. "Я не знаком ни с одним из близких соратников Дональда Трампа, поэтому никоим образом", - отметил он по электронной почте Reuters.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.

Также недавно СМИ сообщили, что в феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми попросил прекратить расследование в отношении Флинна.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: