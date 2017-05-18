Літак загруз у бетоні в Запоріжжі. МАУ поки політає через Дніпро

Літак "Міжнародних авіаліній України" по прильоту з Києва до Запоріжжя отримав пошкодження на ділянці аеродрому з незастиглим бетоном.

Як повідомляє МАУ, 18 травня літак рейсу PS085 під час рулювання після посадки виїхав на ділянку аеродрому з незастиглим бетонним покриттям і отримав серйозні ушкодження фюзеляжу й усіх стійок шасі.

Із 26 березня до 10 травня в аеропорту Запоріжжя ремонтували бетонну злітно-посадкову смугу.

"У відповідь на офіційний запит, авіакомпанія МАУ отримала підтвердження про готовність аеропорту приймати рейси. У середу, 17 травня, аеропорт Запоріжжя телеграмою повідомив МАУ про зняття всіх обмежень на польоти з 18 травня й припинення дії NOTAM №1239 і №1241, починаючи з 00:00 18 травня 2017 року", – говориться в повідомленні.

За даними МАУ, "технічний стан літака не дозволяє виконувати рейси".

"Авіакомпанією ухвалено рішення доправити пасажирів рейсів PS086 і PS088 Запоріжжя – Київ до пункту призначення наземним транспортом. Усім пасажирам буде надано харчування й напої", – повідомляє авіакомпанія.

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"Пасажирам рейсів PS086 і PS088, які слідують транзитом через аеропорт "Бориспіль" і втрачають стикування у зв'язку із затримкою вильоту першого рейсу, буде надано весь спектр послуг, передбачених міжнародними нормативами в подібних ситуаціях: надання харчування й напоїв, поселення в готель, організація трансферу маршрутом аеропорт – готель – аеропорт", – запевняє МАУ.

Пасажирам запропонують альтернативні варіанти вильоту найближчими рейсами. Пасажирам, які вирішили залишитися в Запоріжжі, відшкодують вартість квитка.

"Для розслідування даного випадку авіакомпанією МАУ створено комісію з залученням фахівців Державної авіаційної служби України", – заявляє авіакомпанія.

"До отримання висновків комісії й повного офіційного підтвердження технічної готовності аеродрому Запоріжжя всі рейси МАУ будуть виконуватися в/з аеропорту Дніпра", – інформує вона.