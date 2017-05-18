ВАСУ відмовився зупинити дію указу Порошенка щодо Артеменка

Вищий адміністративний суд відмовився призупинити дію указу президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства і рішення Верховної Ради про дострокове припинення повноважень депутата Андрія Артеменка.



Про це "Українським новинам" повідомила представник прес-служби суду Галина Гаєвська.



"Сьогодні відбулося судове засідання з розгляду питання про забезпечення адміністративного позову у справі. Клопотання про це надійшло від представника Артеменка – адвоката Леоніда Сивакова. У задоволенні клопотання відмовлено", – сказала вона.



Захист депутата просив зупинити дію указу в частині припинення громадянства Артеменка і дію рішення парламенту про дострокове позбавлення мандата депутата.



Відзначається, що ВАСУ відмовив у цьому проханні, оскільки законодавством не передбачена можливість забезпечення позову шляхом призупинення дії актів президента і Ради.



По суті позов Артеменко буде розглянуто судом 30 травня об 11:30.

Як повідомлялося, 16 травня Верховна Рада достроково позбавила мандата позафракційного депутата Андрія Артеменка, обраного до парламенту за списком Радикальної партії.

В лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що на той момент нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

У зв'язку з цим Радикальна партія виключила депутата з фракції.

Пізніше нардеп заявив, що його слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.