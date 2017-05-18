Кабмін поновив на посаді і звільнив Старенького

Кабінет міністрів відновив і звільнив з посади голови Державної пенітенціарної служби Сергія Старенького.

Про це йдеться у відповідних розпорядженнях від 18 травня, оприлюднених на Урядовому порталі.

У документі вказано, що Старенького поновлено на посаді голови Державної пенітенціарної служби на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 26 березня 2015 року, а звільнено – в зв’язку з ліквідацією цієї служби.

Колишній голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький у 2015 році домігся у суді скасування розпорядження уряду від серпня 2014 року про звільнення його з посади.

Однак він відмовився поновлюватися на своїй посаді. Старенький пояснював, що в суді хотів лише довести незаконність свого звільнення.

Він займав посаду голови пенітенціарної служби з березня по серпень 2014 року.

Українська правда