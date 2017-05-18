Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін поновив на посаді і звільнив Старенького

Четвер, 18 травня 2017, 17:24

Кабінет міністрів відновив і звільнив з посади голови Державної пенітенціарної служби Сергія Старенького.

Про це йдеться у відповідних розпорядженнях від 18 травня, оприлюднених на Урядовому порталі.

У документі вказано, що Старенького поновлено на посаді голови Державної пенітенціарної служби на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 26 березня 2015 року, а звільнено – в зв’язку з ліквідацією цієї служби.

Колишній голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький у 2015 році домігся у суді скасування розпорядження уряду від серпня 2014 року про звільнення його з посади.

Однак він відмовився поновлюватися на своїй посаді. Старенький пояснював, що в суді хотів лише довести незаконність свого звільнення.

Він займав посаду голови пенітенціарної служби з березня по серпень 2014 року.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Кабінет міністрів
Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни
Зеленський закликав Кабмін підтримати націоналізацію "Сенс Банку"
Зеленський пропонує звільнити міністра Ткаченка
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: