Кабмін поновив на посаді і звільнив Старенького
Кабінет міністрів відновив і звільнив з посади голови Державної пенітенціарної служби Сергія Старенького.
Про це йдеться у відповідних розпорядженнях від 18 травня, оприлюднених на Урядовому порталі.
У документі вказано, що Старенького поновлено на посаді голови Державної пенітенціарної служби на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 26 березня 2015 року, а звільнено – в зв’язку з ліквідацією цієї служби.
Колишній голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький у 2015 році домігся у суді скасування розпорядження уряду від серпня 2014 року про звільнення його з посади.
Однак він відмовився поновлюватися на своїй посаді. Старенький пояснював, що в суді хотів лише довести незаконність свого звільнення.
Він займав посаду голови пенітенціарної служби з березня по серпень 2014 року.
Українська правда