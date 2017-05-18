Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин восстановил в должности и уволил Старенького

Четверг, 18 мая 2017, 17:24

Кабинет министров восстановил и уволил с должности председателя Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького.

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях от 18 мая, обнародованных на Правительственном портале.

В документе указано, что Старенький восстановлен в должности председателя Государственной пенитенциарной службы во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда от 26 марта 2015 года, а освобожден – в связи с ликвидацией этой службы.

Бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький в 2015 году добился в суде отмены распоряжения правительства от августа 2014 года об освобождении его от должности.

Однако он отказался восстанавливаться на своей должности. Старенький объяснял, что в суде хотел только доказать незаконность своего увольнения.

Он занимал должность главы пенитенциарной службы с марта по август 2014 года.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Кабинет министров
Кабмин принял изменения для старта большой приватизации через Прозорро.Продажи
Кабмин назначил главу Нацполиции
Правительство отменило ограничение размера наценки при закупках Минобороны
Последние новости
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
Все новости...
Реклама: