Крим став випробувальним майданчиком для російських інформаційних операцій, що продемонструвало світові потужність військового використання соціальних медіа.

Таку думку висловив американський аналітик Майкл Голловей в статті "Як Росія перетворила соцмедіа в Криму на зброю" для військового видавництва США Realcleardefense.

"Під час анексії Криму, російський уряд витратив більш ніж 19 мільйонів доларів на фінансування роботи 600 осіб, які постійно коментували статті, писали блоги та провадили діяльність в соціальних медіа. Їх метою було змінити думку громадськості та міжнародної спільноти, перекрити голоси дисидентів в онлайн медіа, створити враження, що населення підтримує анексію", - зазначає автор.

"Щоб цього досягти, кібервійська Росії звертались до проросійського населення Криму і поширювали чутки, що сіяли ненависть та страх", - додає він.

На думку Голловея, ця ненависть потім мобілізувалась для провокування актів насильства

За даними дослідника, російські кібернападники розповсюдили низку брехливих історій з метою поляризувати населення Криму. Одна з таких чуток була неправдива історія про спалення людей під час пожежі в Одесі.

Вона спочатку з’явилась в Facebook, але найбільше поширилась серед користувачів мережі Vkontakte - 5 000 поширень за 24 години.

Росія використовувала як традиційні, так і соціальні медіа в Криму, генеруючи неправдиві новини, блоги від несправжніх свідків, вірусні відео, намагаючись вплинути як на старші покоління, так і на молодь в Криму.

Поряд з цим, зазначає Майкл Голловей, робота українських урядових сайтів в Криму була заблокована, на новинні веб-сайти в Криму здійснювались напади, комунікація ВМС України придушувалась – це створило інформаційний вакуум в регіоні і прихильники анексії швидко завоювали інформаційну перевагу, що дозволило Росії зменшити витрати на анексію півострова.

Голос Америки