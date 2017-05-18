Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия использовала соцсети для аннексии Крыма - американский аналитик

Четверг, 18 мая 2017, 20:40

Крым стал испытательной площадкой для российских информационных операций, что продемонстрировало миру мощность военного использования социальных медиа.

Такое мнение высказал американский аналитик Майкл Голловей в статье "Как Россия превратила соцмедиа в Крыму на оружие" для военного издательства США Realcleardefense.

"Во время аннексии Крыма, российское правительство потратило более чем 19 млн долларов на финансирование работы 600 человек, которые постоянно комментировали статьи, писали блоги и проводили деятельность в социальных медиа. Их целью было изменить мнение общественности и международного сообщества, перекрыть голоса диссидентов в онлайн медиа, создать впечатление, что население поддерживает аннексию", - отмечает автор.

"Чтобы этого достичь, кибервойска России обращались к пророссийскому населению и распространяли слухи, которые сеяли ненависть и страх", - добавляет он.

По мнению Голловея, эта ненависть потом мобилизовалась для провоцирования актов насилия.

По данным исследователя, российские кибернападающие распространили ряд лживых историй с целью поляризовать население. Одним из таких слухов была ложная история о сожжении людей во время пожара в Одессе.

Она сначала появилась в Facebook, но больше всего распространилась среди пользователей сети Vkontakte - 5000 распространений за 24 часа.

Россия использовала как традиционные, так и социальные медиа в Крыму, генерируя ложные новости, блоги от ложных свидетелей, вирусные видео, пытаясь повлиять как на старшие поколения, так и на молодежь в Крыму.

Наряду с этим, отмечает Майкл Голловей, работа украинских правительственных сайтов в Крыму была заблокирована, на новостные сайты в Крыму осуществлялись нападения, коммуникация ВМС Украины подавлялась - это создало информационный вакуум в регионе и сторонники аннексии быстро завоевали информационное преимущество, что позволило России уменьшить расходы на аннексию полуострова.

Голос Америки

Темы: СШАРосcияКрымсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
Все новости...
Реклама: