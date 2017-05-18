Гройсман: Пропоную розглянути питання довіри до уряду наступного тижня
Прем'єр Володимир Гройсман запропонував депутатам Верховної Ради розглянути наступного пленарного тижня питання про довіру чи недовіру до його уряду.
Відповідну заяву він зробив у прямому ефірі телеканалу "1+1".
"Я не боюся звіту уряду в парламенті", - сказав Гройсман на зауваження журналістки про те, що він нібито уникає зустрічі з депутатами через страх втратити посаду.
"Коли був рік, я вийшов на трибуну українського парламенту, 14 квітня, прозвітував", - зазначив прем'єр і додав, що те саме роблять у профільних комітетах його міністри.
Крім того, Гройсман запропонував Раді розглянути питання про довіру до уряду вже наступного тижня.
"Я пропоную наступного пленарного тижня у будь-який день внести резолюцію недовіри моєму уряду. Я за свою посаду не тримаюся і завжди був у цьому питанні самодостатнім", - заявив прем'єр.
Він також відповів на звинувачення про те, що нібито лобіює певних людей на посади. "Я нікого не кришую. Я нікого не лобіюю призначати, я нікого не змушую писати заяви", - сказав посадовець.