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Верхня палата парламенту Канади підтримала ЗВТ з Україною

П'ятниця, 19 травня 2017, 00:58

Верхня палата парламенту Канади проголосувала за зону вільної торгівлі з Україною

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у twitter.

"Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!", - йдеться в повідомленні.

Він підкреслив, що "до завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма!".

Теми: ЗВТКанада
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