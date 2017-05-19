Верхняя палата парламента Канады поддержала ЗСТ с Украиной
Пятница, 19 мая 2017, 00:58
Верхняя палата парламента Канады проголосовала за зону свободной торговли с Украиной.
Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в twitter.
"Сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной!", - говорится в сообщении.
Великий український день у Канаді триває: Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною! pic.twitter.com/McVltKfRM7— Andriy Shevchenko (@AShevch) May 18, 2017
Он подчеркнул, что "до завершения ратификации осталась только подпись генерал-губернатора Канады. Финишная прямая".
До завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма!— Andriy Shevchenko (@AShevch) May 18, 2017