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Верхняя палата парламента Канады поддержала ЗСТ с Украиной

Пятница, 19 мая 2017, 00:58

Верхняя палата парламента Канады проголосовала за зону свободной торговли с Украиной.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в twitter.

"Сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной!", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что "до завершения ратификации осталась только подпись генерал-губернатора Канады. Финишная прямая".

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Темы: ЗСТКанада
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