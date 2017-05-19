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Захист директора української бібліотеки в Москві просить повернути справу в прокуратуру

П'ятниця, 19 травня 2017, 01:51

Захист директора московської Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної попросив відправити справу назад в прокуратуру.

Про це повідомляє "Новая газета".

Міщанський районний суд відклав засідання у справі директора Бібліотеки української літератури Наталії Шариной на 25 травня.

Адвокати припускають, що дебати сторін пройдуть також 25 травня.

Як відомо, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві пройшли обшуки, після чого її директор Шаріна була затримана. Щодо неї порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Шаріна була відпралена під домашній арешт, який неодноразово продовжувався судом і триває досі.

За даними СКР, приводом для порушення справи стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнане судом екстремістським матеріалом і заборонене до використання.

5 квітня 2016 року директору бібліотеки було пред'явлено ще одне звинувачення - в розтраті (частина 4 статті 160 КК РФ). За версією слідства, Шаріна в 2011-2013 роках витрачала призначені для виплати юристам бібліотеки кошти на свій захист у першій кримінальній справі про екстремізм, яку згодом було закрито в 2013 році.

18 травня 2017 року на засіданні суду Шаріна заявила, що вилучені в установі матеріали, які стали підставою для порушення стосовно неї справи про екстремізм, були підкинуті.

Теми: Росіяполітв'язні
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