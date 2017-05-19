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Додон не хоче грошей ЄС, щоб бути ближче до Росії

П'ятниця, 19 травня 2017, 03:31

Президент Молдови Ігор Додон відмовляється від €100 млн допомоги ЄС, бо це зближує країну з Європою і віддаляє від Росії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Додон звинувачує Євросоюз у наданні "геополітичної підтримки" його країні задля утримання при владі у Кишиневі проєвропейських урядів.

В інтерв’ю виданню  президент Молдови заявив, що звернувся до чиновників ЄС із закликом заморозити пакет допомоги Молдові у розмірі 100 мільйонів євро. Він каже, що вітає рішення ЄС від 16 травня щодо відкладення щонайменше на місяць голосування про надання фінансової допомоги Кишиневу.

"Молдова отримує велику підтримку від наших зарубіжних партнерів, і я їм вдячний за це. Але дуже часто це була геополітична підтримка, не призначена для покращення життя громадян Молдови, а призначена для утримання при владі низки корупціонерів, олігархічних урядів", – сказав Додон.

Ігор Додон декларує бажання зближення Молдови з Росією. 3 квітня він підписав меморандум про співпрацю з Євразійським економічним союзом, що діє під егідою Москви.

Підписання меморандуму різко розкритикував прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп, що стоїть на проєвропейських позиціях. За його словами, цей акт спрямований на підрив зусиль Молдови розвивати тісніші зв’язки з Європейським союзом.

У Молдові посада президента переважно церемонійна, з обмеженими повноваженнями, зовнішня політика є прерогативою уряду – нині проєвропейського.

18 травня голова Ліберальної партії Молдови Міхай Гімпу заявив, що його партія ініціює збір підписів на підтримку проведення референдуму про відставку президента Ігоря Додона.

"Українська правда" в Threads

Теми: МолдоваЄСРосія
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