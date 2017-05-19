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Додон не хочет денег ЕС, чтобы быть ближе к России

Пятница, 19 мая 2017, 03:31

Президент Молдовы Игорь Додон отказывается от € 100 млн помощи ЕС, потому что это сближает страну с Европой и отдаляет от России.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Додон обвиняет Евросоюз в предоставлении "геополитической поддержки" его стране для удержания при власти в Кишиневе проевропейских правительств.

В интервью изданию президент Молдовы заявил, что обратился к чиновникам ЕС с призывом заморозить пакет помощи Молдове в размере 100 млн евро. Он говорит, что приветствует решение ЕС от 16 мая об переносе минимум на месяц голосования о предоставлении финансовой помощи Кишиневу.

"Молдова получает большую поддержку от наших зарубежных партнеров, и я им благодарен за это. Но очень часто это была геополитическая поддержка, не предназначенная для улучшения жизни граждан Молдовы, а предназначенная для удержания при власти ряда коррупционеров, олигархических правительств", - сказал Додон.

Игорь Додон декларирует желание сближения Молдовы с Россией. 3 апреля он подписал меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, действующим под эгидой Москвы.

Подписание меморандума резко раскритиковал премьер-министр Молдовы Павел Филип, стоящий на проевропейских позициях. По его словам, этот акт направлен на подрыв усилий Молдовы развивать более тесные связи с Европейским союзом.

В Молдове должность президента преимущественно церемониальная, с ограниченными полномочиями, внешняя политика является прерогативой правительства - сейчас проевропейского.

18 мая председатель Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу заявил, что его партия инициирует сбор подписей в поддержку проведения референдума об отставке президента Игоря Додона.

Темы: МолдоваЕСРосcия
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