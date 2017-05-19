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США начали пересмотр торгового соглашения с Канадой и Мексикой

Пятница, 19 мая 2017, 07:01

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уведомил Конгресс США о планах администрации Дональда Трампа пересмотреть соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой (NAFTA).

Об этом пишет DW.com.

"Договор NAFTA был согласован 25 лет назад, за это время наши экономика и бизнес заметно изменились, а NAFTA - нет. Многие положения устарели и не соответствуют современным стандартам", - говорится в письме Лайтхайзера.

По его словам, Вашингтон намерен добиться "своевременных и ощутимых результатов для американских потребителей, предпринимателей, фермеров и рабочих".

Непосредственные переговоры с Канадой и Мексикой начнутся не ранее 16 августа текущего года, говорится в пресс-релизе торгового представительства США.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал разорвать договор NAFTA и высказывал мнение, что "это худшая торговая сделка, когда-либо заключенная" Вашингтоном.

26 апреля стало известно, что Трамп решил не прекращать сотрудничество в рамках этого соглашения, но намерен добиваться более выгодных условий торговли для США.

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Темы: СШАКанадаторговля
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