АТО: 40 обстрілів, бойовики застосували 122-мм артилерію

Впродовж минулої доби, 18 травня, противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Кількість ворожих збройних провокацій зросла з настанням сутінок, йдеться у повідомленні.

Так, на Приморському напрямку зафіксовано близько 25 ворожих обстрілів. Зокрема, по укріпленнях сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Лебединського та Бердянського бойовики неодноразово били з мінометів калібру 120 мм. Захисників Широкиного також було обстріляно з ворожих артилерійських систем калібру 122 мм. З більш легкого озброєння противник здійснював обстріли опорних пунктів ЗСУ неподалік Богданівки, Чермалика та Павлополя.

Донецький напрямок. Тут найскладнішою ситуація залишається у південному передмісті Авдіївки. Ввечері противник обстрілював українських воїнів на цій ділянці фронту зі 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів. Також з 82-мм мінометів бойовики били по позиціях ЗСУ поблизу Кам'янки. Неподалік Невельського вони вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А в районі Зайцевого бандформування декілька разів били по позиціях сил АТО з гранатометів різних систем та озброєння БМП.

Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 5 фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, ввечері незаконні збройні формування обстрілювали українських воїнів біля Троїцького з 82-мм мінометів та гранатометів. А в районі Малинового, Новозванівки та Новоалександрівки били з гранатометів та стрілецької зброї.

У штаба АТО уточнили, що минулої доби терористи знову цілили у житлові райони українських міст із забороненої мінськими угодами зброї великого калібру.

Так, обстрілявши з мінометів 18 травня зранку Красногорівку, ворог не спинився, вже ввечері проросійські бандформування здійснили обстріл житлового сектору на східній околиці населеного пункту Бердянське, застосувавши міномети калібру 120 мм. Внаслідок влучання снарядів повністю зруйновані два житлові будинки по вулиці Морській, ще декілька будівель зазнали серйозних ушкоджень. Ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Впродовж минулої доби 3 військовослужбовців ЗС України зазнали поранень.