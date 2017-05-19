"Сагайдачний" зламався одразу після ремонту, ГПУ позивається до суду

Фрегат Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Сагайдачний" зламався невдовзі після ремонту, військова прокуратура звернулась до суду із позовом про стягнення штрафу з підрядника.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Військовою прокуратурою Південного регіону України виявлено факт виходу з ладу дизельного двигуна фрегата ВМС ЗСУ "Гетьман Сагайдачний" невдовзі після його ремонту, проведеного на виконання державного оборонного замовлення.

"Незважаючи на порушення умов контракту, підприємство-підрядник не усунуло дефекти двигуна за гарантією упродовж узгодженого терміну. Ураховуючи можливі негативні наслідки для боєготовності ВМС ЗСУ та з метою усунення порушень закону військова прокуратура звернулась до суду із позовом про стягнення штрафних санкцій в інтересах держави на суму 668 тис грн", - зазначили в прокуратурі.

Наразі судовий розгляд справи триває.

Раніше повідомлялося, що посадовці державного підприємства "Суднобудівний завод імені 61 Комунара", які здійснювали ремонт та техобслуговування суден, шахрайським шляхом "вимили" 1,3 млн грн, зокрема, під час ремонту фрегату "Гетьман Сагайдачний".