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"Сагайдачный" сломался сразу после ремонта, ГПУ обратилась в суд

Пятница, 19 мая 2017, 07:55
Сагайдачный сломался сразу после ремонта, ГПУ обратилась в суд

Фрегат Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Сагайдачный" сломался вскоре после ремонта, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафа с подрядчика.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Военной прокуратурой Южного региона Украины выявлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата ВМС ВСУ "Гетман Сагайдачный" вскоре после его ремонта, проведенного на выполнение государственного оборонного заказа.

"Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило недостатки двигателя по гарантии в течение согласованного срока. Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс грн", - отметили в прокуратуре.

Сейчас судебное разбирательство дела продолжается.

Ранее сообщалось, что должностные лица государственного предприятия "Судостроительный завод имени 61 Коммунара", которые осуществляли ремонт и техобслуживание судов, мошенническим путем "вымыли" 1,3 млн грн, в частности, во время ремонта фрегата "Гетман Сагайдачный".

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Темы: Вооруженные силыГенпрокуратура
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