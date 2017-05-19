Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ каже, що бойовики ОРДО камінням перешкоджали патрулю

П'ятниця, 19 травня 2017, 09:17

Поблизу с. Безіменне спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зупинили п’ятеро бойовиків ОРДО купою каміння на дорозі.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"Під час патрулювання в підконтрольному "ДНР" с. Безіменне (30 км на схід від Маріуполя) команда СММ бачила на дорозі купу каміння, неподалік якого стояли чотири чоловіки у формі військового типу, а також ще одного чоловіка у куртці військового типу, який кричав у бік спостерігачів, розмахуючи каменем та металевим предметом. Коли до того місця під’їхав цивільний автомобіль, спостерігачі побачили, як один із чоловіків прибрав каміння з дороги, щоб пропустити машину. Після цього СММ покинула цей район", - йдеться у звіті.

Також Місія зафіксувала збільшення випадків порушення режиму тиші. У Донецькій області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом патруль СММ зафіксував, зокрема, приблизно 421 вибух супроти орієнтовно 180 відповідно. А у Луганській області - зокрема 109 вибухів супроти 3, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.

Окрім того, патруль ОБСЄ зафіксував наявність мін в підконтрольному бойовикам ОРДО с. Верхньошироківське

"Команда СММ бачила 8 протитанкових мін, установлених на дерев’яному піддоні на відстані 2 м від дороги і менш ніж за 50 м на схід від блокпоста", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося раніше, неподалік підконтрольного бойовикам Докучаєвська поблизу патруля СММ кинули димоутворювальний пристрій.

Украънська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: